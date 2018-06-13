Путин решил не обсуждать ОПЕК на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии

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13 июня, среда | Последнее обновление — 13:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров обратил внимание на терминологию соглашения США и КНДР
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин
Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты
Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего
От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына
Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские
Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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Без этих скреп общество просто расползется
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Россия красочно отметила свой день
Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мираПодробности...
В крымском сафари-парке родились белые львята
В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошекПодробности...
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Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроенияПодробности...
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