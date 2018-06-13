Путин решил не обсуждать ОПЕК на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Владимир Путин не планирует обсуждать с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом выход России из сделки ОПЕК на встрече в четверг, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается выхода из сделки ОПЕК, не планируется это обсуждать», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Песков также призвал дождаться встречи Путина и наследного принца Саудовской Аравии, прежде чем обсуждать проблематику нефтяных рынков в целом, передает ТАСС.

Ранее представители Саудовской Аравии заявили, что ОПЕК и Россия могут поставлять больше нефти на мировой рынок «в ближайшем будущем», чтобы компенсировать потерю венесуэльской нефти и влияние санкций США на Иран.