Президент Азербайджана прибыл с визитом в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздно вечером прибыл с визитом в Москву, сообщила пресс-служба главы республики.

В пресс-службе президента Азербайджана уточнили, что визит является рабочим. Других подробностей о программе визита не сообщается, передает ТАСС.

В то же время, по словам источника в администрации президента Азербайджана, Алиев будет присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу, которое пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники».

Накануне Алиев принял участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу, в обход России.

Напомним, официальное открытие ЮГК состоялось в мае в Баку. По этому поводу президент России Владимир Путин отметил, что Москва приветствует диверсификацию поставок газа в Европу.