Эрдоган и Порошенко открыли газопровод в обход России

В турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу.

Как передает РИА «Новости», в церемонии открытия на компрессорно-измерительной станции приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана – Ильхам Алиев, Украины – Петр Порошенко, Сербии – Александр Вучич, а также глава самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы. Кроме них, в церемонии участвовали министры энергетики нескольких стран и руководители энергетических компаний.

Выступая на церемонии открытия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что «TANAP – это результат многостороннего сотрудничества».

«Особенно радует то, что мы открываем его ранее запланированных сроков. Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу. В июне 2019 году мы планируем осуществить по этому газопроводу первую поставку газа в Грецию. Проект даст работу 10 тыс. человек», – подчеркнул Эрдоган.

После этого главы государств, присутствующие на церемонии, открыли символический вентиль газопровода.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко пригласил Киев принять участие в проекте «Южного газового коридора» (ЮГК), частью которого является TANAP.

Напомним, в мае в Баку состоялось официальное открытие ЮГК. Как заявил президент России Владимир Путин, Москва приветствует диверсификацию поставок газа в Европу.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения «Шах-Дениз». Трубопровод построен на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 млрд кубометров в год.