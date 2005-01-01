Азербайджан открыл «Южный газовый коридор» в Европу

Официальное открытие «Южного газового коридора», по которому газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» пойдет в Европу, состоялось в Баку.

В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также представители Великобритании, США и западных нефтегазовых компаний. Глава Азербайджана запустил первый газ, который пойдет в Турцию для трубопровода TANAP, передает РИА «Новости».

Проект «Южного газового коридора» предусматривает транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз». В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.

По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 млрд долларов, включая 9,3 млрд долларов на Трансанатолийский трубопровод (TANAP), 6 млрд долларов – на Трансадриатический трубопровод (TAP), 23,8 млрд долларов – на вторую стадию разработки «Шах-Дениза» и расширение Южнокавказского газопровода.