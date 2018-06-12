Украина похвасталась приглашением к участию в проекте газопровода в обход России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко пригласил Киев принять участие в проекте «Южного газового коридора» (ЮГК), сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте ЮГК», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, в мае в Баку состоялось официальное открытие ЮГК. Как заявил президент России Владимир Путин, Москва приветствует диверсификацию поставок газа в Европу.

Газопровод протяженностью 3,5 тыс. километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP (Трансанатолийский трубопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод).

По некоторым данным, у этого газопровода могут возникнуть проблемы с наполняемостью из-за проблем на азербайджанских месторождениях. В прессе обсуждалась даже возможность прокачки по этой трубе российского газа из «Турецкого потока».