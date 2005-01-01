Путин объяснил, почему ему нравится газопровод в обход России

Президент России Владимир Путин высказался на тему запуска Азербайджаном «Южного газового коридора», заявив, что Россия приветствует диверсификацию поставок газа в Европу.

«Что касается «Южного коридора» из Азербайджана, мы приветствуем любую экономическую активность в этой сфере, мы приветствуем диверсификацию поставок энергоносителей на европейский рынок, потому что это создает рыночные условия для работы. А мы заинтересованы именно в том, чтобы складывались рыночные условия», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Официальное открытие «Южного газового коридора», по которому газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» пойдет в Европу, состоялось в Баку во вторник.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз». В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.