Путин пришел на концерт по случаю старта ЧМ-2018 на Красной площади

Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где начался концерт по случаю открытия ЧМ-2018 по Футболу.

Как передает ТАСС, для москвичей и гостей столицы в среду вечером выступают симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Анна Нетребко, Альбина Шагимуратова и Юсиф Эйвазов, а также испанский певец Пласидо Доминго и его перуанский коллега Хуан Диего Флорес.

Инициатор и худрук концерта, а также его ведущий и участник – пианист Денис Мацуев. Его соведущей стала топ-модель, основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова.

Отмечается, что в постановке концерта задействован худрук московского музыкального театра «Геликон-опера», режиссер Дмитрий Бертман.

В программе концерта прозвучит русская музыка, а также произведения западноевропейского классического репертуара, в том числе арии из опер Доницетти, Бизе, Верди и Пуччини.

Напомним, 14 июня на церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу выступит британский певец Робби Уильямс.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.