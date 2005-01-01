Британский певец Робби Уильямс откроет ЧМ-2018

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11 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
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G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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          Британский певец Робби Уильямс откроет ЧМ-2018

             11 июня 2018, 10:50
          Фото: Alessandro Tocco/Zuma/Global Look Press
          Текст: Алексей Ласнов

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          Известный британский певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая пройдет 14 июня.

          «Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тыс. зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта», – приводит пресс-служба ФИФА слова Уильямса.

          Кроме Уильямса, на церемонии открытия выступят российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира, знаменитый бразилец Роналдо.

          В сообщении ФИФА говорится, что церемония открытия ЧМ-2018 по формату будет отличаться от предыдущих.

          «Шоу будет построено на музыкальных номерах, а сама церемония будет максимально приближена по времени к стартовому свистку в матче открытия и начнется в 17.30, за полчаса до игры. Впрочем, одно останется неизменным: красной нитью через всю церемонию пройдет не только футбольная тема, но и представление страны-хозяйки в том числе благодаря выступлению блистательной Аиды Гарифуллиной, обладательницы одного из самых знаменитых молодых голосов России», – сообщает организация.

          По словам певицы, приглашение на церемонию открытия стало для нее неожиданным.

          «Я никогда не думала, что мне приведется стать частью этого грандиозного праздника – чемпионата мира по футболу в моей родной стране. А образ, в котором я предстану перед всем миром, очень символичен, ведь Жар-птица ассоциируется с воплощением и исполнением мечты», – сказала Гарифуллина.

          Роналдо отметил, что уверен в том, что чемпионат мира в России получится незабываемым.

          «И пусть никто точно не представляет, что же случится за эти четыре недели чемпионата, зато каждый знает: это будет незабываемое зрелище. И, конечно, это очень эмоциональный момент для организаторов турнира, когда после такой долгой и непростой подготовительной работы весь мир приезжает к вам в гости, чтобы продемонстрировать свою любовь к футболу. Я сам ощутил это четыре года назад в Бразилии, и сейчас просто счастлив разделить это чувство с жителями России», – заявил бразилец.

          В мае стало известно, что британский певец Робби Уильямс, который выпустил клип Party Like a Russian («Веселись как русский»), выступит на вечеринке в честь 25-летия компании «Мегафон», контролируемой структурами российского миллиардера Алишера Усманова.


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