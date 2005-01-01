Британский певец Робби Уильямс откроет ЧМ-2018

Известный британский певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая пройдет 14 июня.

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тыс. зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта», – приводит пресс-служба ФИФА слова Уильямса.

Кроме Уильямса, на церемонии открытия выступят российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира, знаменитый бразилец Роналдо.

В сообщении ФИФА говорится, что церемония открытия ЧМ-2018 по формату будет отличаться от предыдущих.

«Шоу будет построено на музыкальных номерах, а сама церемония будет максимально приближена по времени к стартовому свистку в матче открытия и начнется в 17.30, за полчаса до игры. Впрочем, одно останется неизменным: красной нитью через всю церемонию пройдет не только футбольная тема, но и представление страны-хозяйки в том числе благодаря выступлению блистательной Аиды Гарифуллиной, обладательницы одного из самых знаменитых молодых голосов России», – сообщает организация.

По словам певицы, приглашение на церемонию открытия стало для нее неожиданным.

«Я никогда не думала, что мне приведется стать частью этого грандиозного праздника – чемпионата мира по футболу в моей родной стране. А образ, в котором я предстану перед всем миром, очень символичен, ведь Жар-птица ассоциируется с воплощением и исполнением мечты», – сказала Гарифуллина.

Роналдо отметил, что уверен в том, что чемпионат мира в России получится незабываемым.

«И пусть никто точно не представляет, что же случится за эти четыре недели чемпионата, зато каждый знает: это будет незабываемое зрелище. И, конечно, это очень эмоциональный момент для организаторов турнира, когда после такой долгой и непростой подготовительной работы весь мир приезжает к вам в гости, чтобы продемонстрировать свою любовь к футболу. Я сам ощутил это четыре года назад в Бразилии, и сейчас просто счастлив разделить это чувство с жителями России», – заявил бразилец.

В мае стало известно, что британский певец Робби Уильямс, который выпустил клип Party Like a Russian («Веселись как русский»), выступит на вечеринке в честь 25-летия компании «Мегафон», контролируемой структурами российского миллиардера Алишера Усманова.