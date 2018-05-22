Изображавший русского олигарха Робби Уильямс нанят на праздник Усманова

Британский певец Робби Уильямс, который выпустил клип Party Like a Russian («Веселись как русский»), выступит на вечеринке в честь 25-летия компании «Мегафон», контролируемой структурами российского миллиардера Алишера Усманова.

Как пишет Guardian со ссылкой на Bloomberg, Уильямса «наняли, чтобы отметить успехи в бизнесе» Усманова.

Представители Уильямса и «Мегафона» не прокомментировали информацию.

«Ведомости» опубликовали список закрытых и открытых концертов, которые в дни ПМЭФа могут посетить участники форума и горожане. В числе «главных вечеринок Петербургского форума» указано и выступление Уильямса на вечеринке в честь 25-летия «Мегафона». Сообщается, что мероприятие пройдет 24 мая в 21.00 в планетарии. Попасть на выступление Уильямса можно «по приглашению организаторов».

Напомним, Уильямс выпустил клип Party Like a Russian, одно из четверостиший песни можно перевести так: «Нужно быть человеком определенного типа и репутации,/Чтобы стянуть деньги у целой нации./Построй на сдачу космическую станцию/Просто потому что можешь».