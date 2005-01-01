Робби Уильямс дал совет российским болельщикам

Британский певец Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России последовать своему примеру и молиться о чуде.

«Молитесь о чуде. Как фанат сборной Англии, я буду делать то же самое», – сказал Уильямс, передает ТАСС.

Он пояснил, что болельщики сборной Англии «всегда чрезвычайно разочарованы». «Надеюсь, Англия выиграет чемпионат мира при моей жизни. Но в этот раз я жду примерно следующего, что в первом матче Англия откроет счет в первом тайме, вся страна сольется в едином порыве: «Да! Мы выиграем!». Во втором тайме Англия пропустит дважды, и все мы будем очень расстроены», – отметил он.

При этом он не собирается посещать матчи ЧМ-2018.

Певец заявил о намерении провести концерты в России, отмененные из-за болезни. Концерты в поддержку альбома The Heavy Entertainment Show должны были состояться в Санкт-Петербурге (7 сентября 2017 года) и Москве (10 сентября 2017 года) .

«Я ненавижу ситуации, когда приходится отменять концерты, это ужасное ощущение. Но в тот раз болезнь не оставила мне выбора. С нетерпением жду момента, когда я смогу вернуться в Россию и провести те концерты. Когда именно они состоятся, я пока не могу сказать, но я обещаю провести их», – сказал он.

Кроме того, Уильямс отметил, что ощущает тепло во время российских концертов и «оно остается со мной, когда я покидаю вашу страну».

Напомним, Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая пройдет 14 июня.