Медведев объявил о повышении НДС

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров повысит ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое – будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС – 18%. Предлагается сделать ее 20%», – сказал Медведев.

Премьер отметил, что льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.

«Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость, на основные социально значимые товары, основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», – сказал Медведев.

Он добавил, что вопрос о налоговом маневре будет рассмотрен на следующем заседании правительства, передает РИА «Новости».