Вице-премьер Козак прокомментировал цену на бензин в 100 рублей за литр

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13 июня, среда  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Новейший беспилотник «Корсар» впервые был представлен публике на параде 9 маяФото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия

Договоренности Кима с Трампом важны для всего мираФото: Anthony Wallace/Pool/Reuters
Историческая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном сопровождалась забавными эпизодами и привела к важнейшим договоренностям, главной из которых стала денуклеаризация КНДР в обмен на гарантии безопасности от США. От такого сближения выигрывают региональные игроки, в том числе и Россия, чья прибыль может исчисляться десятками миллиардов долларов. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...

В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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Без этих скреп общество просто расползется

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Вице-премьер Козак прокомментировал цену на бензин в 100 рублей за литр

             13 июня 2018, 12:03
          Фото: Kremlin Pool/Gobal Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Прогноз в 100 рублей за литр бензина невозможен, правительство располагает всеми инструментами, чтобы не допустить роста цен на топливо, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании по вопросу роста цен на бензин с представителями региональных властей.

          «Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года – в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», – сказал Козак, передает РИА «Новости».

          В воскресенье президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов выразил мнение, что принимаемые правительством меры для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо ставят под угрозу существование независимых АЗС, без которых физически будет невозможно обеспечить страну топливом, а цены бензина могут взлететь до 100 рублей за литр.

          7 июня в ФАС заявили, что в последнюю неделю рост цен на бензин на российских АЗС остановился. До этого первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть.

          Напомним, правительство и нефтяные компании в начале июня согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.  


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