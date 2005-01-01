Вице-премьер Козак прокомментировал цену на бензин в 100 рублей за литр

Прогноз в 100 рублей за литр бензина невозможен, правительство располагает всеми инструментами, чтобы не допустить роста цен на топливо, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании по вопросу роста цен на бензин с представителями региональных властей.

«Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года – в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», – сказал Козак, передает РИА «Новости».

В воскресенье президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов выразил мнение, что принимаемые правительством меры для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо ставят под угрозу существование независимых АЗС, без которых физически будет невозможно обеспечить страну топливом, а цены бензина могут взлететь до 100 рублей за литр.

7 июня в ФАС заявили, что в последнюю неделю рост цен на бензин на российских АЗС остановился. До этого первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть.

Напомним, правительство и нефтяные компании в начале июня согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.