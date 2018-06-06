ЦБ заявил об ожидаемой стабилизации цен на бензин

Банк России прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Сейчас, по всей видимости, ситуация будет стабилизироваться по нескольким причинам. Во-первых, правительство приняло меры... Во-вторых, мы видим, что остановился рост цен на нефть на международных рынках, и даже произошла их некоторая коррекция. Третья причина – произошла некоторая стабилизация валютного курса. То есть все факторы, которые вели к очень быстрому росту цен на бензин, сейчас работают на его стабилизацию», – сказала Юдаева, передает «РИА Новости».

По ее словам, с точки зрения инфляционных факторов ситуация достаточно благоприятная. «В моменте мы видим нормализацию на рынках. Непонятна ее устойчивость, риски дальнейшие остаются. Нужно еще раз внимательно посмотреть на статистику по спросу, по зарплатам», – пояснила она.

Также Юдаева отметила, что динамика текущей инфляции создает «определенный запас для снижения» ключевой ставки.

Напомним, в понедельник глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на бензин начинают вызывать беспокойство регулятора. В отчете ЦБ говорилось, что из-за роста заработных плат и цен на топливо инфляция в России приблизится к 4% быстрее, чем ожидалось.

В правительстве пообещали не допустить сильного удорожания топлива.

Ранее Росстате сообщили, что розничные цены на бензин в мае по сравнению с апрелем выросли на 5,6%.