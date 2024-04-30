ВОЗ предупредила о рисках из-за эволюции вируса птичьего гриппа

Tекст: Валерия Городецкая

Говоря о недавней вспышке A(H5N1) на молочных фермах в США, она подчеркнула, что, основываясь на имеющихся данных, ВОЗ «расценивает текущий общий риск для общественного здравоохранения как низкий», передает ТАСС. Тем не менее, люди, контактирующие с зараженными птицами, животными или окружающей средой, подвергаются риску «от низкого до умеренного», отметила Чжа.

Эксперт ВОЗ допустила возможность заражения молочного скота в других странах, помимо США, перелетными птицами.

Чжан напомнила о рекомендации ВОЗ употреблять в пищу только пастеризованное молоко. В организации подчеркнули, что, согласно проведенным в США исследованиям, «фрагменты вируса, обнаруженные в пастеризованном молоке, не заразны». В то же время, согласно результатам текущих исследований, «сырое молоко от инфицированных коров может содержать живой вирус, который представляет угрозу, особенно для сельскохозяйственных рабочих».

ВОЗ рекомендует не контактировать с животными на фермах и рынках в местах, где зафиксированы вспышки птичьего гриппа, избегать мест забоя животных и не употреблять в пищу сырое или недоваренное мясо, яйца и молоко, регулярно и тщательно мыть руки.

Ранее в американском штате Техас выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом от крупного рогатого скота.