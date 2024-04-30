Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.4 комментария
ВОЗ предупредила о рисках из-за эволюции вируса птичьего гриппа
Угроза распространения вируса птичьего гриппа A(H5N1), по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находится на низком уровне, однако существуют риски, связанные с его эволюцией, заявила руководитель Глобальной программы ВОЗ по гриппу Вэньцин Чжа.
Говоря о недавней вспышке A(H5N1) на молочных фермах в США, она подчеркнула, что, основываясь на имеющихся данных, ВОЗ «расценивает текущий общий риск для общественного здравоохранения как низкий», передает ТАСС. Тем не менее, люди, контактирующие с зараженными птицами, животными или окружающей средой, подвергаются риску «от низкого до умеренного», отметила Чжа.
Эксперт ВОЗ допустила возможность заражения молочного скота в других странах, помимо США, перелетными птицами.
Чжан напомнила о рекомендации ВОЗ употреблять в пищу только пастеризованное молоко. В организации подчеркнули, что, согласно проведенным в США исследованиям, «фрагменты вируса, обнаруженные в пастеризованном молоке, не заразны». В то же время, согласно результатам текущих исследований, «сырое молоко от инфицированных коров может содержать живой вирус, который представляет угрозу, особенно для сельскохозяйственных рабочих».
ВОЗ рекомендует не контактировать с животными на фермах и рынках в местах, где зафиксированы вспышки птичьего гриппа, избегать мест забоя животных и не употреблять в пищу сырое или недоваренное мясо, яйца и молоко, регулярно и тщательно мыть руки.
Ранее в американском штате Техас выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом от крупного рогатого скота.