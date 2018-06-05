ЦБ заявил о неожиданном росте инфляции

Инфляция в России приблизится к 4% быстрее, чем ожидалось, из-за роста заработных плат и цен на топливо, заявил Банк России.

«Краткосрочные проинфляционные риски выросли по сравнению с началом года из-за продолжающегося повышения реальной заработной платы, которое превосходит темпы роста производительности труда, и роста цен на моторное топливо на фоне повышения мировых цен на нефть», – говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды», передает ТАСС.

Регулятор отмечает, что эти факторы приблизят инфляцию к 4% «быстрее, чем ожидалось ранее».

В понедельник Счетная палата представила документ, в котором заявила о рисках превышения инфляцией в 2018 году прогнозного уровня 2,8% из-за ослабления рубля и продовольственной инфляции.

Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 28 мая по 1 июня в среднем по стране выросли на 94 и 93 копейки – до 41,7 и 44,53 рубля за литр соответственно.