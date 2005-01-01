Счетная палата заявила о рисках превышения инфляцией прогноза

Счетная палата представила документ, в котором заявила о рисках превышения инфляцией в 2018 году прогнозного уровня 2,8% из-за ослабления рубля и продовольственной инфляции.

Также из заключения ведомства следует, что прогнозная оценка в бюджете на 2018 год по росту реальных доходов населения на 3,8% излишне оптимистична, а цены на нефть в 2018 году будут сохраняться на текущем или более высоком уровне на фоне возможных санкций США против Ирана.

Вместе с тем министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая в Госдуме, заявил, инфляция в России в годовом выражении в июне несколько замедлится с текущего уровня в 2,4% - до 2,1-2,2%, по итогам года составит 2,7-3,2%.

«В ближайшие месяцы, в июне, мы ожидаем снижение инфляции с текущего уровня 2,4%. Мы в целом по году ожидаем ускорения инфляции от текущих уровней, но в июне мы ожидаем инфляцию на уровне 2,1-2,2%», – сказал Орешкин.

«Наша оценка инфляции на конец года сейчас составляет 2,7-3,2%, и оценка в 2,8% находится внутри этого диапазона», – добавил он, передает РИА «Новости».

Министр также отметил, что рост ВВП России в 2018 году составит 1,6-2,1%. «В настоящий момент наш диапазон оценки ВВП на этот год составляет 1,6-2,1%, то есть, та цифра, которая была в мартовском прогнозе, она попадает в этот диапазон и находится в верхней его границе. Есть риски, что рост окажется ниже, но несущественно. 2,1% останется в рамках допустимых значений», – сказал он, передает ТАСС.

Также Минэкономразвития в 2018 году ожидает среднюю цену на нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

«У нас в прогнозе сейчас заложена цифра в 61,4 доллара за баррель. С учетом тех последних событий, которые я назвал – это и Венесуэла, и Иран, – в этом году можно ждать средний уровень цены на нефть даже выше этого значения, где-то в диапазоне 65-70 долларов за баррель», – сказал Орешкин.

В конце мая в Минфине сообщили, что ожидают временного влияния на инфляцию от повышения цен на бензин, однако оно будет несущественным.

В апреле глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что на инфляцию может повлиять ослабление рубля, если оно будет долгосрочным и устойчивым.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России, и анализировала, чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом.