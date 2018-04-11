В кабмине сказали, ускорится ли инфляция из-за упавшего рубля

Ослабление рубля может влиять на инфляцию, если этот процесс будет долгосрочным и устойчивым, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Отвечая на вопрос журналистов о том, согласен ли он с оценкой ЦБ, согласно которой 10%-ное падение рубля может повысить инфляцию в России на один процентный пункт, Орешкин отметил, что возможно при долгосрочном и устойчивом ослаблении, передает РИА «Новости».

Ранее, рубль усилил падение на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что если Россия будет сбивать американские ракеты в Сирии, Вашингтон использует новые и «умные» вооружения. Из-за этого столичных обменных пунктах столкнулись с дефицитом долларов и евро.

При этом инфляция в России на протяжении шестой недели подряд находится на уровне 0,1%.