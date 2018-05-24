Минфин оценил влияние цен на бензин на инфляцию

В Минфине ожидают временного влияния на инфляцию от повышения цен на бензин, однако оно будет несущественным, заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев в кулуарах ПМЭФ-2018.

Колычев заявил, что, по мнению министерства, «цены на бензин сильно не выросли», и если «какое-то влияние на инфляцию будет, но в переделах уровня, который позволит ЦБ достичь цели (по инфляции)», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что цены на автомобильный бензин в России с 15 по 21 мая выросли на 1,8%, стоимость дизтоплива возросла на 1,6%.