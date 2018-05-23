Цены на бензин в России выросли за неделю

Цены на автомобильный бензин в России с 15 по 21 мая выросли на 1,8%, стоимость дизтоплива возросла на 1,6%.

«За период с 15 по 21 мая индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. (...) Цены на бензин автомобильный выросли на 1,8%, на дизельное топливо – на 1,6%», – указано в сообщении Росстата, передает РИА «Новости».

Правительство России поручило Министерству финансов до 28 мая подготовить законопроект о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо.

На прошлой неделе организации из регионов, входящие в «Российский топливный союз», в открытом письме попросили председателя правительства Дмитрия Медведева принять экстренные меры в «ручном» режиме на топливном рынке России.

Обращение было направлено на фоне роста цен на бензин по всей России: по отношению к аналогичному периоду 2017 года, рост биржевых ценовых индикаторов в начале 2018 года составил 30,3% по АИ-92, 27,8% по АИ-95 и 37,4% по дизельному топливу.

Средняя розничная цена бензина в России по состоянию на 17 мая перешла рубеж в 41 рубль за литр.