Минфину поручили снижать акцизы на бензин

Правительство России поручило Министерству финансов до 28 мая подготовить законопроект о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо.

«Минфину России (Антону Силуанову) совместно с Минэнерго России и ФАС России до 28 мая 2018 года внести в правительство в установленном порядке проекты соответствующих федеральных законов, предусматривающих снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Снижение ставок должно произойти в размерах, согласованных ранее в правительстве. Также Минфин должен предусмотреть в законопроекте изменение структуры распределения доходов от акцизов между федеральным и региональными бюджетами.

Также Минфину поручено в третьем квартале 2018 года представить поправки в бюджет в связи с изменением ставок акцизов на бензин и дизельное топливо.

Накануне в Госдуме заявили, что кабмин готов снизить акцизы на автомобильных бензин на 3 тыс. рублей за тонну, и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей за тонну. Сейчас ставка акцизов на бензин пятого класса составляет 11 213 рублей.

На прошлой неделе организации из регионов, входящие в «Российский топливный союз», в открытом письме попросили председателя правительства Дмитрия Медведева принять экстренные меры в «ручном» режиме на топливном рынке России.

Обращение было направлено на фоне роста цен на бензин по всей России: по отношению к аналогичному периоду 2017 года, рост биржевых ценовых индикаторов в начале 2018 года составил 30,3% по АИ-92, 27,8% по АИ-95 и 37,4% по дизельному топливу.

Средняя розничная цена бензина в России по состоянию на 17 мая перешла рубеж в 41 рубль за литр.