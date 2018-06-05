Росстат показал, насколько сильно выросли цены на бензин

Розничные цены на бензин в мае по сравнению с апрелем выросли на 5,6%, сообщили в Государственной службе статистики.

«В мае среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на топливо моторное. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, бензин автомобильный различных марок – на 4,0-6,0%, дизельное топливо – на 5,2%», – говорится в сообщении на сайте Росстата.

Служба статистики отметила, что бензин по сравнению с апрелем подорожал на 5,6%, с декабрем 2017 года – на 7,2%. В годовом выражении цены выросли на 11,3%.

В правительстве пообещали не допустить сильного удорожания топлива. Ранее сообщалось, что власти пяти российских регионов попросили помощи для аграриев из-за скачка цен на топливо.

До этого глава российского правительства Дмитрий Медведев предупредил производителей бензина о недопустимости эгоизма в нынешней ситуации с ценами на топливо.