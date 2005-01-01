Власти пяти регионов попросили помощи для аграриев из-за скачка цен на топливо

Власти как минимум пяти регионов просят у федерального центра помощи для сельхозпроизводителей, угрожая убытками и нехваткой средств на уборку урожая, в связи с резким повышением цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Кабмин обсуждает проблему подорожания топлива почти в ежедневном режиме и достаточно жестких выражениях, но пока конкретных мер принято не было, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 4 июня поручил подготовить обращение в правительство, предлагающее компенсировать аграриям часть затрат на ГСМ из бюджета.

«Из-за роста цен на горючее на фоне сохранения цен на сельхозпродукцию на прежнем уровне наши сельскохозяйственные предприятия находятся в непростой ситуации», – приводит издание слова Владимирова.

Власти Краснодарского края, Крыма, Челябинской и Ростовской областей также готовят аналогичные обращения.

Заместитель губернатора Челябинской области, курирующий сельское хозяйство, Сергей Сушков рассказал, что для большинства сельхозпроизводителей сложившиеся цены на ГСМ фактически означают работу в убыток.

Для Крыма ситуация усугубляется финансовыми потерями от засухи, из-за которой стала возможной гибель урожая на площади более 20 тыс. га, заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин. В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что многие аграрии не успели закупить необходимые объемы ГСМ до роста цен на топливо.

Как пишет газета, с конца 2017 года стоимость дизеля на бирже в среднем увеличилась почти на 9%, примерно до 50 тыс. рублей за тонну.

Напомним, накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев предупредил производителей бензина о недопустимости эгоизма в нынешней ситуации с ценами на топливо.