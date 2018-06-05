В правительстве пообещали не допустить сильного удорожания топлива

Компенсационные меры в рамках налогового маневра в нефтеперерабатывающей отрасли позволят избежать сильного роста цен на бензин и дизельное топливо, сообщил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

Текслер заявил в ходе Международного конгресса Reencon-XXI, проходящего в Сколково, что никто в правительстве не позволит сильно повысить цены на бензин, «в этой связи полагаются компенсационные мероприятия», передает ТАСС.

Он добавил, что речь идет в том числе и об обратном акцизе.

Заместитель министра отметил также, что правительство продолжает вести диалог о параметрах завершения налогового маневра. В данный момент обсуждаются сроки с 2019 по 2024 год.

Ранее сообщалось, что власти пяти российских регионов попросили помощи для аграриев из-за скачка цен на топливо.

До этого глава российского правительства Дмитрий Медведев предупредил производителей бензина о недопустимости эгоизма в нынешней ситуации с ценами на топливо.