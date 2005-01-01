Цены на бензин начали беспокоить даже Центробанк

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на бензин начинают вызывать беспокойство регулятора.

«Хотя инфляция как общий уровень цен остается на низком уровне – 2,4% сейчас, но в структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду, прежде всего, цены на бензин. В апреле бензин вырос на 6,1% в годовом выражении, а в мае – на 11,8%», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».

По ее словам, такой рост может дать, по оценке ЦБ, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции – от 0,2% до 0,4%. При этом повышение цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий.

Набиуллина также заявила, что ЦБ учтет рост цен на бензин при принятии решения по ключевой ставке, передает ТАСС.

В понедельник глава российского правительства Дмитрий Медведев предупредил производителей бензина о недопустимости эгоизма в нынешней ситуации с ценами на топливо.

Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 28 мая по 1 июня в среднем по стране выросли на 94 и 93 копейки – до 41,7 и 44,53 рубля за литр соответственно.

Правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.