Независимые АЗС предложили новый способ снижения цен на бензин

Из-за соглашения о заморозке цен на бензин между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями могут быть уничтожены независимые АЗС, вместо этого Независимый топливный союз (НТС) предложил властям другие способы решения проблемы.

«Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться! Необходимы срочные меры!» – приводит РБК сообщение НТС.

В сообщении говорится, что речь идет о судьбе 60% заправок, или около 15 тыс. АЗС. В НТС считают, что если независимые сети уйдут с рынка, он окажется окончательно монополизирован, а цены на бензин могут вырасти до 100 руб. за литр в течение года.

Вместо этого НТС предлагает правительству отпустить розничную цену на бензин, либо «в качестве экстренной меры» включить режим ручного управления в оптовом сегменте. Это нужно, чтобы обеспечить «адекватную» доходность для независимых сетей, отмечается в заявлении союза.

В долгосрочной перспективе участники союза предлагают реформировать российский топливный рынок за счет радикального увеличения объемов обязательной биржевой торговли – до 25% от производства дизтоплива и до 50% – бензина (сейчас – не менее 5% дизтоплива и 10% бензина).

«Отдельной мерой была предложена отмена акциза на топливо как деструктивного налога, оказывающего негативное воздействие на всю экономику страны», – говорится в сообщении НТС.

Президент НТС Павел Баженов отметил, что вместо этого власти выбрали стратегию «ручного управления», чреватую «серьезной социально-экономической катастрофой».

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявил, что в правительстве понимают проблемы независимых АЗС, а принимаемые властями из-за роста цен на бензин меры – системные, призванные «в целом стабилизировать» ситуацию на рынке нефтепродуктов.

Отметим, что в субботу было отмечено снижение цен на бензин на АЗС Москвы – пока на 7-8 копеек за пять дней.

Ранее в ФАС заявили, что в последнюю неделю рост цен на бензин на российских АЗС остановился. До этого первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть.

Напомним, правительство и нефтяные компании в начале июня согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.