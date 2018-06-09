Цены на бензин начали снижаться на заправках в Москве

На московских заправках цены на бензин стали снижаться впервые с марта, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

С 4 по 9 июня цены на бензин в среднем снизились на 7 – 8 копеек. Дизельное топливо подешевело на 5 копеек до 44,35 рубля за литр, бензин марки Аи-92 – на 7 копеек до 42,52 рубля за литр, Аи-95 – на 8 копеек до 45,83 рубля за литр, передает РИА «Новости» со ссылкой на МТА.

Отмечается, что до конца марта 2018 года цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Москвы росли в пределах 1 – 2 копейки в неделю, потом они стали расти на 4 – 6 копеек в неделю, а к концу мая рост разогнался до 37 – 40 копеек за четыре дня. В период с 31 мая по 4 июня средневзвешенные цены на дизельное топливо и бензин Аи-92 замедлили рост, увеличившись лишь на 1 копейку.

На некоторых заправках цены не изменились. Снизились – на заправках «Татнефти» и «Астра АЗС», а на заправках «Газпром нефти», «Транс-АЗС», «Вемес» и «Тиса» бензин подорожал.

В пятницу Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил о запуске «горячей линии» для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо.

Ранее в ФАС заявили, что в последнюю неделю рост цен на бензин на российских АЗС остановился. До этого первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть. В кабмине пообещали не допустить сильного удорожания топлива.