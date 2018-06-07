ФАС объявила о прекращении роста цен на бензин

В последнюю неделю рост цен на бензин на российских АЗС остановился, уверяют в Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Проводимый мониторинг цен показал, что в конце апреля экспорт нефтепродуктов значительно снизился. Во второй половине мая крупнооптовые цены стабилизировались», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

В ФАС также подчеркнули, что вместе с решением российского кабмина о снижении акцизов эти факторы «позволят стабилизировать ситуацию в рознице».

Также в антимонопольном ведомстве заверили, что «за последнюю неделю в большинстве регионов рост цен на АЗС отсутствует».

По данным Ростата с 28 мая по 3 июня средние потребительские цены на бензин в России выросли на 60 копеек. С начала года средние цены на бензин увеличились на 8%, а на дизтопливо – на 8,5%.

Так, бензин Аи-92 за прошедшую неделю подорожал на 59 копеек – до 41,68 рубля за литр, Аи-95 – на 58 копеек (до 44,64 рублей за литр), Аи-98 – на 65 копеек (до 49,71 рублей за литр). Дизельное топливо за этот период стало дороже на 51 копейку, достигнув уровня в 44,42 рубля за литр. До этого Росстат сообщал, что за этот же период цены на Бензин выросли на 1,4%, на дизельное топливо – на 1,2%.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину во время обсуждения проблемы роста цен на бензин показали популярный в российском сегменте интернета мем на эту тему. До этого первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть. В кабмине пообещали не допустить сильного удорожания топлива.