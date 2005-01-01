Путину показали мем про цены на бензин

Президенту России Владимиру Путину во время обсуждения проблемы роста цен на бензин показали популярный в российском сегменте интернета мем на эту тему.

Во время обсуждения роста цен на бензин в эфире программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» президенту показали фото-шутку. На фотографии Путин на заправке заливает бензин в бак желтой «Лады-Калины». При этом он будто говорит «Ну и цены!».

Путин посмеялся и заметил, что «Лада-Калина» уже снимается с производства. «Другие появляются модели, но это была хорошая машина», – сказал он.

В марте 2017 года Путин уже называл «Калину» хорошей машиной.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».