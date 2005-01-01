За неделю бензин в России подорожал на 1,4%

Цены на автомобильный бензин в России за неделю с 29 мая по 4 июня выросли на 1,4%, на дизельное топливо – на 1,2%, следует из данных Росстата.

Как передает РИА «Новости», с 29 мая по 4 июня индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. При этом цены на автомобильный бензин выросли на 1,4%, а на дизтопливо – на 1,2%.

Отмечается также, что по сравнению с мартом в апреле российские производители подняли цены на бензин на 13% (за аналогичный период 2017 года рост фиксировался на уровне 4,9%), а в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.

Недельная инфляция с 29 мая по 4 июня осталась на уровне 0,1%, а с начала года набрала 1,7%.

Росстат сообщает, что за неделю сахар-песок подорожал на 1,7%, пшено – на 1%, куры – на 0,8%, рис – на 0,4%, баранина, свинина и маргарин – на 0,3%. При этом куриные яйца подешевели на 1,1%, гречневая крупа – на 0,5%, чай – на 0,2%.

На плодоовощную продукцию прирост цен в среднем составил 0,6%, при этом белокочанная капуста стала дороже на 11,8%, лук и морковь – на 3,2–3,8%, картофель и яблоки – на 0,7–1,2%. При этом огурцы и томаты стали дешевле на 4,5% и 4% соответственно.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цены на бензин начинают вызывать беспокойство регулятора. В отчете ЦБ говорилось, что из-за роста заработных плат и цен на топливо инфляция в России приблизится к 4% быстрее, чем ожидалось.

В кабмине пообещали не допустить сильного удорожания топлива. Ранее в Росстате сообщили, что розничные цены на бензин в мае по сравнению с апрелем выросли на 5,6%.