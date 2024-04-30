Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
WSJ: ВСУ столкнулись с трудностями из-за разнообразия вооружения НАТО
Wall Street Journal: ВСУ столкнулись с трудностями из-за разнообразия вооружения НАТО
Поставки Украине 200 различных систем вооружения от стран НАТО обернулись для ВСУ «кошмаром» из-за необходимости подбора запчастей к ним, пишет американская газета The Wall Street Journal.
По данным издания, «сборная солянка» из 200 систем вооружения стала кошмаром для украинских военных, которые вынуждены искать запчасти к каждому из них, передает ТАСС.
Отмечается, что особую трудность представляет поиск запчастей к 155-мм артиллерийским снарядам.
Как отметил председатель Военного комитета альянса адмирал Роберт Бауэр, существует 14 различных вариантов таких снарядов, при этом часть из них не подходят к определенным пусковым установкам, другие могут быть совместимы, но не распознаются ПО системы.
Так, в связи с этим специалисты НАТО по планированию стремятся к обеспечению взаимозаменяемости вооружения и техники. Страны альянса предпринимают попытки преодолеть различия в ходе совместных учений.
Издание Welt ранее писало, что российская армия уничтожает поставленное Западом Киеву вооружение до его попадания на фронт.