WSJ: ВСУ столкнулись с трудностями из-за разнообразия вооружения НАТО

Wall Street Journal: ВСУ столкнулись с трудностями из-за разнообразия вооружения НАТО

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, «сборная солянка» из 200 систем вооружения стала кошмаром для украинских военных, которые вынуждены искать запчасти к каждому из них, передает ТАСС.

Отмечается, что особую трудность представляет поиск запчастей к 155-мм артиллерийским снарядам.

Как отметил председатель Военного комитета альянса адмирал Роберт Бауэр, существует 14 различных вариантов таких снарядов, при этом часть из них не подходят к определенным пусковым установкам, другие могут быть совместимы, но не распознаются ПО системы.

Так, в связи с этим специалисты НАТО по планированию стремятся к обеспечению взаимозаменяемости вооружения и техники. Страны альянса предпринимают попытки преодолеть различия в ходе совместных учений.

Издание Welt ранее писало, что российская армия уничтожает поставленное Западом Киеву вооружение до его попадания на фронт.