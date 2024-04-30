Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Военные НАТО в Латвии на учениях отразили атаку Оккакуса
Натовские военные из 14 государств на учениях «Хрустальная стрела» (Crystal Arrow) в Латвии в марте отражали нападение из вымышленной страны Оккакус, сообщает Wall Street Journal.
Учения проходили в лесистой местности, они были самыми крупными со времен холодной войны, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Они начались с предупреждения о переходе вражеских войск границы Латвии с Россией и их приближении к Риге.
НАТО планировало вытеснить условного противника в болота, где его танки должны были завязнуть. Войсками «интервентов» вымышленного Оккакуса руководил подполковник армии Латвии Гайдис Ландратов.
Подполковник из Канады Джонатан Кокс командовал обороной, в нее вошли войска из 11 стран.
В ходе учений удалось выявить сразу несколько проблем. Военные, говорящие на разных языках, с трудом общались друг с другом, была затруднена работа средств связи.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Москва внимательно следит за маневрами НАТО, расценивая риторику и тренировки альянса как элементы гибридной войны.