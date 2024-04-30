Военные НАТО в Латвии на учениях отразили атаку Оккакуса

Tекст: Алексей Дегтярев

Учения проходили в лесистой местности, они были самыми крупными со времен холодной войны, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

Они начались с предупреждения о переходе вражеских войск границы Латвии с Россией и их приближении к Риге.

НАТО планировало вытеснить условного противника в болота, где его танки должны были завязнуть. Войсками «интервентов» вымышленного Оккакуса руководил подполковник армии Латвии Гайдис Ландратов.

Подполковник из Канады Джонатан Кокс командовал обороной, в нее вошли войска из 11 стран.

В ходе учений удалось выявить сразу несколько проблем. Военные, говорящие на разных языках, с трудом общались друг с другом, была затруднена работа средств связи.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Москва внимательно следит за маневрами НАТО, расценивая риторику и тренировки альянса как элементы гибридной войны.