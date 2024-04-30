Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Супруга Пашаева рассказала подробности ранения экс-адвоката на СВО
Бывший адвокат Эльман Пашаев в зоне спецоперации получил ранение в ногу, ему оказывают необходимую помощь, рассказала его супруга Алена во вторник.
Пашаев ранен в ногу, также у него контузия, сказала собеседница РИА «Новости».
Она добавила, что разговаривала с ним ночью. Его эвакуация проходила долго, поскольку все происходило под обстрелами.
В ходе ранения жизненно важные органы у экс-адвоката не задеты. По ее мнению, Пашаева доставили в ближайший военный госпиталь.
Ранее сообщалось, что бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил тяжелое ранение в зоне СВО. В зону спецоперации он отправился добровольцем в 2022 году.