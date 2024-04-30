Супруга Пашаева рассказала подробности ранения экс-адвоката на СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Пашаев ранен в ногу, также у него контузия, сказала собеседница РИА «Новости».

Она добавила, что разговаривала с ним ночью. Его эвакуация проходила долго, поскольку все происходило под обстрелами.

В ходе ранения жизненно важные органы у экс-адвоката не задеты. По ее мнению, Пашаева доставили в ближайший военный госпиталь.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил тяжелое ранение в зоне СВО. В зону спецоперации он отправился добровольцем в 2022 году.