29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Экс-адвокат Ефремова получил тяжелое ранение в зоне СВО
Экс-адвокат Ефремова Пашаев получил серьезное ранение в зоне СВО
Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил тяжелое ранение в зоне специальной военной операции.
Отмечается, что группа бойцов, в которой находился Пашаев, попала под обстрел ВСУ под Угледаром. Экс-адвокат получил прострел ноги и сильную контузию, его состояние оценивается как крайне тяжелое, передает Ura.ru.
Пашаев отправился добровольцем на Донбасс в 2022 году, подписав контракт с Минобороны. В мае 2023 года он был замечен на кадрах с передовой.
Напомним, Эльман Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.