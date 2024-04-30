Экс-адвокат Ефремова получил тяжелое ранение в зоне СВО

Экс-адвокат Ефремова Пашаев получил серьезное ранение в зоне СВО

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что группа бойцов, в которой находился Пашаев, попала под обстрел ВСУ под Угледаром. Экс-адвокат получил прострел ноги и сильную контузию, его состояние оценивается как крайне тяжелое, передает Ura.ru.

Пашаев отправился добровольцем на Донбасс в 2022 году, подписав контракт с Минобороны. В мае 2023 года он был замечен на кадрах с передовой.

Напомним, Эльман Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.

