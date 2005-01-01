Кадыров отреагировал на песню Слепакова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал песню Семена Слепакова, которую юморист исполнил в преддверии чемпионата мира по футболу.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания», – написал Кадыров во «ВКонтакте».

«И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», – добавил глава Чечни.

«Но вот только одно обидно: несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне возглавляемая мною команда проиграла. Это непорядок», – отметил Кадыров.

Глава Чечни пригласил Слепакова в Грозный и предложил вместе написать новую песню. Он также призвал отдать должное российским футболистам: «Пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе».

Напомним, в сатирической песне Слепаков «назначил» Рамзана Кадырова тренером российской сборной, но под его руководством национальная сборная проиграла матч Арабским Эмиратам со счетом 0:2. Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров предложил юмористу извиниться.