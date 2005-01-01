В США оценили ежегодные вложения России в экономику Крыма в 2 млрд долларов

Специалисты американского исследовательского центра Atlantic Council подготовили доклад, согласно которому ежегодные вложения России в экономику Крыма составляют 2 млрд долларов.

Из доклада американских экспертов, вышедшего в марте и представленного 9 июня на Украине, следует, что в результате денежных вливаний экономика полуострова стала «полностью зависимой от России и, вероятно, останется такой». Объем дотаций, который составляет 0,14% ВВП России, Atlantic Council называет «терпимым» для российской экономики, пишет «Коммерсант».

Потери Украины в результате изменения юрисдикции Крыма и военного конфликта в Донбассе Atlantic Coucil оценивает в 100 млрд долларов. Из них свыше 1,8 млрд долларов – стоимость сельскохозяйственных угодий, около 1,7–1,9 млрд долларов – потерянные активы финансовых организаций и 1 млрд долларов – стоимость «Крымэнерго».

В прошлом году Счетная палата проверила исполнение федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» и выявила отсутствие эффективной системы управления ее реализацией, низкий уровень освоения бюджета и отставание по строительству 180 объектов.