Трамп негативно отреагировал на встречу Лаврова с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп признался, что негативно относится к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и северокорейского вождя Ким Чен Ына.

«Мне это не понравилось. Мне не понравилась российская встреча вчера [с Ким Чен Ыном]», – приводит его слова РИА «Новости».

«Я сказал, какая цель у этой встречи? Но если это может быть и позитивной встречей. Если это позитивная встреча, то мне она нравится… и она может быть позитивной», – добавил Трамп.

Трамп также заявил, что встретится с председателем КНДР 12 июня в Сингапуре.

В четверг Лавров провел в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию. Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку, в которой «можно запирать секретные вещи». Со своей стороны Ким Чен Ын поинтересовался, как здоровье российского президента Владимира Путина. Министр заявлял, что Москва не считает корректным пытаться разузнать подробности процесса переговоров между Северной Кореей и США.