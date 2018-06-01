Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 9 копеек – до 62,31 рубля, курс евро снизился на 15 копеек – до 72,83 рубля.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,3%, до 77,78 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».