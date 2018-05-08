Анонсирован визит в Москву премьера Иракского Курдистана

В среду, 9 мая, премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани посетит с визитом Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в офисе премьера в Эрбиле.

«Премьер-министр Барзани примет 9 мая участие в праздновании 73-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Также отмечается, что после этого Барзани «примет участие в мероприятиях высокого уровня и двусторонних консультациях, включая личную встречу с президентом России Владимиром Путиным».

Отмечается, что приглашение посетить Москву премьеру Иракского Курдистана было направлено администрацией президента России по просьбе главы Роснефти Игоря Сечина.

В феврале Нечирван Барзани сообщал, что правительство Иракского Курдистана и руководство Роснефти обсуждают возможность заключения новых контрактов. В октябре 2017 года октября Роснефть объявила о начале эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане. При этом в парламенте Ирака заявили, что контракт между правительством Курдистана и Роснефтью недействителен.