Шествие «Бессмертный полк» прошло во Вьетнаме

В столице Вьетнама – Ханое – прошла акция «Бессмертный полк», сообщает телеканал «Звезда».

Шествие, приуроченное ко Дню Победы, проходит в Ханое второй год подряд. Проживающие в стране россияне участвуют в мероприятии вместе с местными жителями, передает RT.

Отмечается также, что российские дипломаты и вьетнамские студенты, изучающие русский язык, вместе исполнили песни военных лет.

Ранее акции «Бессмертный полк» прошли в Хорватии, Франции, Чехии, Ирландии, Египте, Австралии, Швейцарии и США.