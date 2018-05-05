«Бессмертный полк» впервые официально прошел в Женеве

Более 100 человек пришло в Женеве на первое официальное шествие «Бессмертного полка».

Колонна «Бессмертного полка» из более 100 человек с песнями прошла по одной из набережных женевского озера, мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону площади Наций, передает РИА «Новости».

Акция была согласована властями Женевы и прошла при поддержке постоянного представительства России при женевском отделении ООН. «Мы благодарны, что швейцарский оргкомитет «Бессмертного полка» принял активное участие в организации этого мероприятия. Расширение географии этой акции говорит о том, что народ помнит о подвиге Советской Армии, совершенном в ходе Второй мировой войны, помнит о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость всех народов. Отрадно, что это привлекает такое внимание швейцарской общественности и швейцарских властей, которые помогали в организации шествия», – отметил постпред Геннадий Гатилов.

Отмечается, что «Бессмертный полк» пройдет в Швейцарии и 9 мая – на аллее славы на кладбище «Хёрнли» в Базеле. Отмечается, что, как и ранее, туда можно будет добраться на бесплатных автобусах из Женевы, Берна и Цюриха.

Ранее в субботу сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые прошла в австралийском Мельбурне, собрав около 200 человек.

«Бессмертный полк» – акция, представляющая собой шествие, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые ее провели в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась «Парад победителей».