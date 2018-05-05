В Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк»

В субботу в австралийском Мельбурне около 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Участники собрались в центре города, прошли колонной по набережной реки Ярры, а затем провели пикник в Бэтмэн-парке, передает ТАСС.

Отмечается, что акция «Бессмертный полк» проводится в Австралии уже несколько лет, однако в Мельбурне она прошла впервые.

«Мы готовились к ней довольно долго, в том числе предложили будущим участникам прислать нам фотографии своих родных, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Мы сами сделали дизайн и потом воспользовались услугами дружественной нам компании, чтобы напечатать портреты. И большинство участников шествия несли такие портреты», – рассказала одна из организаторов шествия Екатерина Эдди.

Эдди добавила, что несла сразу два портрета – прадеда и его брата.

«Один был рядовым и погиб в 1941 году, второй – пулеметчиком, он погиб в 1942-м. Мне мама о них рассказывала», – сказала организатор.

Отмечается, что около трети участников акции составили дети.

«Мы взяли с собой портативные динамики, и во время шествия играла музыка, всеми любимые песни военных лет. Настроение у людей было праздничным. Впереди колонны шла моя дочь со знаменем Победы, а рядом несли транспарант «Бессмертный полк. Мельбурн. Австралия» по-русски и по-английски», – отметила Эдди.

По ее словам, все участники акции остались в восторге, люди «горячо благодарят и просят непременно организовать такую акцию в следующем году».

Местные жители положительно отнеслись к акции, хотя некоторые из прохожих удивлялись и спрашивали, что происходит.

«Им мы раздавали специально подготовленные листовки с информацией о нашем празднике», – пояснила Эдди.

Женщина добавила, что проведение акции разрешили городские власти и согласовали с полицией, поэтому во время шествия не возникло никаких проблем.

В ближайшие дни «Бессмертный полк» пройдет в других городах Австралии, в том числе в Сиднее и Брисбене.

«Бессмертный полк» – акция, представляющая собой шествие, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Мероприятие приурочено ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые ее провели в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась «Парад победителей».