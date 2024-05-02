Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси завершился

В Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах

Tекст: Денис Тельманов

Полицейские сообщили протестующим, что вскоре на проспекте появятся городские службы, которые займутся очисткой проезжей части, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Несмотря на это, несколько десятков митингующих по-прежнему остаются перед зданием парламента на проспекте Руставели. Там же находятся полицейские.

Протестующие собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, выражая недовольство законопроектом «О прозрачности иностранного влияния».

Акция переросла в столкновения, когда часть демонстрантов попыталась прорваться к служебному входу в парламент.

Спецназ применил слезоточивый газ, перцовые баллончики и воду, чтобы оттеснить протестующих. В ответ в стражей порядка полетели камни, бутылки и петарды.

Парламент Грузии во втором чтении поддержал законопроект, вызвавший критику со стороны президента страны, оппозиции и западных дипломатов. Противники закона считают его препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз.



Ранее сообщалось, что в Тбилиси, где проходят протесты против закона об иностранных агентах, загорелась баррикада у здания парламента.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.







