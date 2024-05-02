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    Ожидается, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако его не получится покрыть механически за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы.

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    Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.

    11 комментариев
    2 мая 2024, 04:31 • Новости дня

    Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси завершился

    В Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Многотысячная акция протеста против принятия закона об иноагентах в Тбилиси, в ходе которой произошли столкновения с полицией, завершилась.

    Полицейские сообщили протестующим, что вскоре на проспекте появятся городские службы, которые займутся очисткой проезжей части, передает корреспондент ТАСС с места событий.

    Несмотря на это, несколько десятков митингующих по-прежнему остаются перед зданием парламента на проспекте Руставели. Там же находятся полицейские.

    Протестующие собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, выражая недовольство законопроектом «О прозрачности иностранного влияния».

    Акция переросла в столкновения, когда часть демонстрантов попыталась прорваться к служебному входу в парламент.

    Спецназ применил слезоточивый газ, перцовые баллончики и воду, чтобы оттеснить протестующих. В ответ в стражей порядка полетели камни, бутылки и петарды.

    Парламент Грузии во втором чтении поддержал законопроект, вызвавший критику со стороны президента страны, оппозиции и западных дипломатов. Противники закона считают его препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз.

    Ранее сообщалось, что в Тбилиси, где проходят протесты против закона об иностранных агентах, загорелась баррикада у здания парламента.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.



    30 апреля 2024, 11:36 • Новости дня
    Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
    Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
    @ Juergen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник призвала грузинских военных не слушать правительство, которое заявляет о том, что против Грузии действует «глобальная партия войны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Выступая в пригороде Тбилиси Вазиани перед военными на торжествах по случаю 33-й годовщины создания вооруженных сил страны, она обвинила власти в том, что те сегодня «проповедуют, что союзник – не союзник, а враг – не враг».

    Президент заявила, что именно западные союзники «проводили учения грузинским военным, принимали в военных вузах грузинскую молодежь, передавали снаряжение».

    По ее словам, те, кто «сеют противостояние и провокацию, это недруги родины и собственной армии».

    «Заработали черные силы, которые стараются разделить общество, а это на руку врагу», – сказала Саломе Зурабишвили.

    По ее словам, более 30 лет Грузия объединена вокруг европейской перспективы как «пути развития, сохранения независимости, суверенитета, толерантности, идентичности и многообразия».

    Зурабишвили обвинила эти «черные силы» в том, что те «пытаются выставить наших многолетних союзников и партнеров как «неизвестную и безликую глобальную партию войны».

    «Это большая ложь и вредительство», – заявила она.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз в этом году начать с Грузией переговоры о членстве.

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    30 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Европу предупредили о риске новой зависимости от России

    FT: В Норвегии предупредили Европу о риске зависимости от импорта российских удобрений

    Европу предупредили о риске новой зависимости от России
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это уже происходило с газом, заявил исполнительный директор норвежской химической компании Yara International Торе Хольсетхер.

    В интервью газете Financial Times Хольсетхер отметил, что Россия наращивает поставки азотных удобрений в Европу, передает РИА «Новости».

    Данные Евростата подтверждают его слова: за год, предшествующий июню 2023, ЕС вдвое увеличил импорт из России мочевины – самого популярного азотного удобрения, пишет издание.

    Хотя в этом сезоне импорт из России снизился, он все еще остается на исторически высоком уровне, составляя треть от общего объема поставок мочевины в Европу, отмечается в статье.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

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    1 мая 2024, 18:05 • Новости дня
    Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление о «нарушении» прав компаний

    Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией заявления ЕС о «нарушении» прав компаний в России

    Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление о «нарушении» прав компаний
    @ Artur Widak/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления Евросоюза о том, что на российской территории якобы предпринимаются меры против работающих в России компаний, не соответствуют действительности, заявило постпредство России при ЕС.

    Заявление представителя дипслужбы Петера Стано с осуждением передачи АО «Газпром бытовые системы» Ariston и BSH Hausgerate – это «дезинформация мировой общественности», сообщило постпредство, передает ТАСС.

    ЕС пытается навязать общественности мнение о том, что в России якобы не соблюдается международное право, это свидетельствует о том, что «еэсовцы живут в выдуманном ими же мире».

    «В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну», – заключило постпредство.

    Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о передаче 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы».

    Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что эта передача соответствует правовому полю.

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    1 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах

    Захарова резко высказалась о призыве Польши к ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста

    Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала призыв Варшавы к ЕС выдать Киеву украинских граждан призывного возраста.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста. Он сообщил, что Украина и ЕС ведут переговоры по данному вопросу, передает РИА «Новости».

    «Какие же редкостные мрази, – заявила Захарова в Telegram. – Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца».

    Напомним, Косиняк-Камыш заявил, что польские власти готовы содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста. Он предупредил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта. В МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом.

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    29 апреля 2024, 13:24 • Новости дня
    В Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе

    Минфин: Членство в Евросоюзе принесло Польше 161,6 млрд евро за 20 лет

    В Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Членство Польши стоило Евросоюзу 161,6 млрд евро за 20 лет, следует из данных министерства финансов республики.

    Польша вступила в ЕС 1 мая 2004 года, с этого момента и до конца 2023 года она получила из бюджета 245,5 млрд евро, уплатив взносов 83,7 млрд, следовательно, положительный баланс Польши равен 161,6 млрд евро, передает РИА «Новости». Как сообщили в польском Минфине, вливания из бюджета в течение 20 лет составляли примерно 2,1% национального ВВП.

    Польша была крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета ЕС (13,3%), при этом 65% полученных от Евросоюза денег пошли на улучшение инфраструктуры.

    Ранее руководитель самого крупного польского оппозиционного объединения Дональд Туск заявил, что хочет разморозить деньги для Польши, замороженные в фондах Евросоюза.

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    30 апреля 2024, 06:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не исключила запрет TikTok в ЕС

    Фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok на территории Евросоюза

    Фон дер Ляйен не исключила запрет TikTok в ЕС
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Не исключено, что соцсеть TikTok заблокируют на территории Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия оказалась первой из организаций, которая приняла решение потребовать от сотрудников не устанавливать TikTok на рабочие телефоны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет соцсети TikTok на территории страны, если китайская компания-владелец ByteDance за год не продаст ее.

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    30 апреля 2024, 22:37 • Новости дня
    Спецназ начал разгонять акцию протеста у здания парламента в Тбилиси
    Спецназ начал разгонять акцию протеста у здания парламента в Тбилиси
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Правоохранители, в том числе спецназ, разгоняют акцию протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, проводятся массовые задержания, полиция применила водометы, сообщают информационные агентства.

    Участники митинга бросают в полицию бутылки и другие предметы, правоохранители использовали слезоточивый газ, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что спецназ начал применять резиновые пули для разгона демонстрантов, передает РИА «Новости».

    Митингующих оттеснили от служебного входа в парламент, силовики полностью заняли улицу 9 Апреля, которая к нему ведет. Спецназ начал освобождать от митингующих проспект Руставели.

    Полицейские через громкоговорители потребовали от митингующих уйти, так как акция приобрела «силовой характер».

    Позднее ситуация стабилизировалась. Парламент был полностью окружен силовиками. Число пострадавших пока неизвестно. Врачи скорой помощи оказывают им первую медицинскую помощь.

    При этом митингующие отказались покидать проспект Руставели. Полиция некоторое время давала предупредительные сигналы, затем снова применила перцовый спрей, резиновые пули и водометы.

    Напомним, в Тбилиси радикальные оппозиционеры пытались сорвать рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте. Начались столкновения демонстрантов с полицией, спецназ применил спецсредства. Парламент Грузии планирует проголосовать за законопроект об иноагентах во втором чтении в среду.

    Коментарии (2)
    1 мая 2024, 04:28 • Новости дня
    Митинг в Тбилиси против законопроекта об иноагентах завершился
    Митинг в Тбилиси против законопроекта об иноагентах завершился
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    После новой попытки разгона митинга у парламента Грузии в Тбилиси силовики начали уходить с проспекта Руставели в сторону здания МВД, большинство протестующих также покинуло территорию рядом с парламентом, сообщают информационные агентства.

    В районе 4.00 (3.00 мск) на проспекте Руставели прозвучал звук выстрела, при этом ранее обстановка была спокойная. Участники акции протеста принялись бросать в полицию бутылки. Прозвучали еще несколько выстрелов светошумовыми гранатами, силовики использовали слезоточивый газ.

    Однако позднее правоохранители ушли с части проспекта Руставели, отвели водометы, а демонстранты после этого вплотную приблизились к парламенту и стали возводить у него баррикады, передает РИА «Новости».

    Спецназ не предпринимал активных действий против протестующих, силовики начали покидать переулок за зданием парламента, они направились в сторону здания МВД. Толпа провожала спецназ криками и свистом. Однако когда демонстранты попытались сами пройти в переулок, силовики отогнали их обратно к проспекту Руставели.

    Большая часть протестующих в итоге покинула территорию рядом с парламентом и ушла дальше по проспекту.

    Митинг завершился. Последний кордон полиции, который был выставлен у служебного входа в здание законодательного органа, сняли, оставшимся участникам акции протеста разрешили свободно передвигаться по территории возле парламента, передает ТАСС.

    Напомним, в Тбилиси проходит акция протеста против закона об иноагентах. Спецназ применил перцовый спрей, резиновые пули и водометы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прекратить разгон митинга в Тбилиси.

    Коментарии (2)
    1 мая 2024, 19:20 • Новости дня
    NYT: В библиотеках Европы украли издания русских классиков на 2,6 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В европейских библиотеках начали исчезать редкие издания русской классической литературы, Европол начал расследование, сообщает New York Times

    С 2022 года из библиотек Европы исчезли книги общей стоимостью свыше 2,6 млн долларов, всего пропало более 170 редких книг, передает RT со ссылкой на New York Times.

    Пропажи заменяют на «очень качественные подделки», исчезновения зафиксировали в Риге, Вильнюсе, Берлине, Мюнхене, Хельсинки, Париже, Лионе, Женеве и в Чехии.

    Из библиотеки Варшавского университета исчезло 78 книг русских классиков. Стоимость каждого экземпляра составляет от десятков до сотен тысяч долларов.

    В апреле 2024 года Европол задержал банду грузинских похитителей книг, похищавших антикварные издания из библиотек по всей Европе.

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    1 мая 2024, 01:23 • Новости дня
    Демонстранты начали возводить баррикады в Тбилиси
    Демонстранты начали возводить баррикады в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Участники акции протеста против закона об иноагентах принялись возводить баррикады на проспекте Руставели в Тбилиси недалеко от парламента Грузии, сообщают информационные агентства.

    Баррикады начали возводить в 500 м от здания парламента, используя мусорные баки и конструкции-зонты от солнца. Позднее прозвучали звуки разрыва дымовых гранат, демонстранты стали разбегаться, передает РИА «Новости».

    Как сообщают «Мтавари архи» и «Формула», полиция задержала на митинге лидера партии «Граждане» депутата Алеко Элисашвили и председателя партии «Единое национальное движение» (партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили) Левана Хабеишвили.

    «Мтавари архи» сообщает, что Элисашвили позднее «был освобожден, однако его вытеснили из эпицентра». «Формула» опубликовала фото Хабеишвили со следами крови на лице и отеком глаза. Утверждается, что он был избит. СМИ сообщают, что Хабеишвили в больнице.

    Напомним, спецназ применил против участников акции протеста на проспекте Руставели перцовый спрей, резиновые пули и водометы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прекратить разгон митинга в Тбилиси.

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    1 мая 2024, 19:12 • Новости дня
    Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» одобрен в Грузии во втором чтении

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» принят парламентом Грузии во втором чтении 83 голосами «за» при 23 «против», несмотря на протесты Запада и радикальной оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    У парламента Грузии собирается акция протеста.

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    30 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Страны G7 договорились продолжить работу над отказом от импорта газа из России

    Tекст: Александра Юдина

    Главы Минэнергетики стран G7 договорились продолжить работу в целях отказа от импорта газа из России, следует из заявления министров по итогам встречи в итальянском Турине.

    Представители стран «Группы семи» заявили, что подтверждают готовность «уменьшить зависимость» от товаров гражданского назначения, связанных с российской ядерной энергетикой, передает ТАСС.

    Кроме того, страны G7 отметили, что намерены снижать зависимость от России в области атомной энергии.

    В США испугались сокращения объемов российской нефти на рынке.

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    29 апреля 2024, 18:18 • Новости дня
    Сын Иванишвили возглавил манифестацию в поддержку «достойного пути в Европу»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Десятки тысяч человек вышли в понедельник на акцию в Тбилиси «В Европу – с достоинством», которая совпала с обсуждением в парламенте Грузии во втором чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Манифестацию молодежной организации «Грузинской мечты» возглавил сын бывшего премьер-министра, основателя правящей партии, миллиардера и мецената Бидзины Иванишвили 17-летний Цотне, который сказал, что «Грузия обязательно должна стать достойным членом европейской семьи».

    «Это грузинский закон, мы должны защищать наш суверенитет», – сказал он также телекомпании «Имеди».

    Демонстранты говорят, что «верят в европейское будущее Грузии, при этом хотят Европу с защитой истории, ценностей и традиций Грузии».

    Митинг, который назван «Всеобщим народным собранием», проводится под лозунгом «Отечество, язык, вера».

    «Мы скажем всему миру, что хотим стабильности, что вместе строим европейское будущее. Это ложь, что «Грузинская мечта» против Европы. Мы добились статуса кандидата в Евросоюз, мы подписали с ЕС Соглашение об ассоциации и получили «безвиз», – сказал вице-спикер парламента от правящей партии Арчил Талаквадзе.

    По его словам, «радикальная оппозиция проиграет выборы в парламент 26 октября».

    Накануне оппозиция провела митинг против данного законопроекта, на котором были зафиксированы столкновения с полицией.

    Коментарии (0)
    1 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    Радикалы сожгли флаг России в центре Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Российский флаг сожгли сторонники радикальной оппозиции на митинге в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против «русского» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это не парламент Грузии, это Госдума России, наши власти подонки и предатели, они русские!», – заявил один из тех, кто поджог флаг.

    В Тбилиси продолжают протестовать оппоненты законопроекта, принятого в среду во втором чтении.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.

    Коментарии (13)
    30 апреля 2024, 23:52 • Новости дня
    Спецназ применил водометы и резиновые пули против протестующих в Тбилиси

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси спецназ применил против участников акции протеста на проспекте Руставели перцовый спрей, резиновые пули и водометы, сообщают информационные агентства.

    Митингующие отказались расходиться по требованию силовиков и остались на проспекте Руставели. Полиция некоторое время давала предупредительные сигналы, передает РИА «Новости».

    Напомним, вечером спецназ начал разгонять акцию протеста против закона об иноагентах у здания парламента Грузии. Сообщалось, что в результате силовики окружили парламент, ситуация стабилизировалась

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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