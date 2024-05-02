На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.3 комментария
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси завершился
В Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах
Многотысячная акция протеста против принятия закона об иноагентах в Тбилиси, в ходе которой произошли столкновения с полицией, завершилась.
Полицейские сообщили протестующим, что вскоре на проспекте появятся городские службы, которые займутся очисткой проезжей части, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Несмотря на это, несколько десятков митингующих по-прежнему остаются перед зданием парламента на проспекте Руставели. Там же находятся полицейские.
Протестующие собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, выражая недовольство законопроектом «О прозрачности иностранного влияния».
Акция переросла в столкновения, когда часть демонстрантов попыталась прорваться к служебному входу в парламент.
Спецназ применил слезоточивый газ, перцовые баллончики и воду, чтобы оттеснить протестующих. В ответ в стражей порядка полетели камни, бутылки и петарды.
Парламент Грузии во втором чтении поддержал законопроект, вызвавший критику со стороны президента страны, оппозиции и западных дипломатов. Противники закона считают его препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси, где проходят протесты против закона об иностранных агентах, загорелась баррикада у здания парламента.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.