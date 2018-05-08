Сеул назвал главное условие для нормализации отношений с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал главное условие, необходимое для установления мира на Корейском полуострове.

По его словам, мир на Корейском полуострове возможен только при нормализации отношений США и КНДР, передает РИА «Новости».

«Сейчас путем американо-северокорейских переговоров важно выработать широкие договоренности и конкретный план, чтобы достичь полной денуклеаризации», – заявил Мун Чжэ Ин в интервью японской газете «Иомиури».

«Мир на Корейском полуострове, совместное процветание Юга и Севера возможны только при реальном прогрессе в денуклеаризации, а также при нормализации американо-северокорейских отношений, создании долговременной системы поддержания мира», – отметил президент Южной Кореи.

Отметим, в воскресенье северокорейский МИД заявил, что Вашингтон представляет миру ложную интерпретацию стремления КНДР к денуклеаризации Корейского полуострова.