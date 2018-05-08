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8 мая, вторник | Последнее обновление — 05:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Сеул назвал главное условие для нормализации отношений с КНДР
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко
Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России
У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости
Американских учителей заменили гастарбайтерами
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански
Игорь Молотов, писатель, публицист
Роман Полански, наверное, первый голливудский режиссер, которого начали преследовать за домогательства. Но не последний. Опробовав технологии на голливудских небожителях, ватага журналистов бросилась атаковать уже крупных рыб. Подробности...
Игры казаков и разбойников в автозаках
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
У российского президента появился российский лимузин
Установившаяся после распада СССР традиция использовать в качестве представительского автомобиля машину зарубежного производства наконец-то прервана. Президент России пересел в лимузин отечественного производстваПодробности...
Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России
В Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Высший государственный пост российский лидер занимает уже в четвертый раз. Победу на выборах Путин одержал с рекордной поддержкойПодробности...
В городах России состоялись первомайские манифестации
В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»Подробности...
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