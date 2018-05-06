Пхеньян возмутился американской трактовкой готовности КНДР к денуклеаризации

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6 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Россия объявила погоню за мировыми трендами в автопроме

Россиянам предложат пересесть на электрокарыФото: Thomas Kurbel/DPA/ТАСС
Власти предлагают российскому автопрому принять участие в мировой гонке новейших автомобильных технологий. В частности, по созданию электромобиля и автомобилей-беспилотников. И раз уж Россия обладает огромными запасами природного газа, то ей предстоит пересадить на газомоторное топливо хотя бы автобусный парк и газели. Получится ли? Подробности...
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Навальный стал неинтересен своим сторонникам

Традиционное для несанкционированных акций задержание Навального оказалось незамеченным для его сторонников Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Все меньше сторонников Алексея Навального готовы выходить на улицу по его призыву. Это показали субботние акции протеста в Москве и ряде городов, собрав в разы меньше участников, чем анонсировалось. На Пушкинской площади патриотически настроенных граждан оказалось вдвое большем, чем противников властей. С какой целью люди выходили на улицу и почему санкционированный митинг в поддержку Telegram собрал в несколько раз больше участников? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
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Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
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        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

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          Пхеньян возмутился американской трактовкой готовности КНДР к денуклеаризации

          6 мая 2018, 10:29

          Текст: Ольга Никитина

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          Северокорейский МИД заявил, что Вашингтон представляет миру ложную интерпретацию стремления КНДР к денуклеаризации Корейского полуострова.

          «В последнее время США вводят в заблуждение общественность тем, что связывают наше стремление провести денуклеаризацию Корейского полуострова, заявленное в Пханмунчжомской декларации (...) как будто это является результатом какого-то санкционного давления», – передает заявление представителя МИД Северной Кореи РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

          В ведомстве предупредили, что если США «будут неверно истолковывать как «слабость» мирные и дружелюбные намерения Пхеньяна, продолжат попытки военных угроз и давления в отношении КНДР, «это не будет способствовать разрешению вопроса».

          Северная Корея сетует на то, что Соединенные Штаты вновь «нагнетают напряженность в регионе, поднимая вопрос о правах человека в КНДР и размещая на Корейском полуострове стратегические вооружения, а также заявляя об отказе снизить санкционное давление, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерного арсенала».

          По словам представителя МИД КНДР, «провокационное поведение» Соединенных Штатов направлено на то, чтобы «остудить достигнутую атмосферу диалога и вновь вернуть ситуацию на исходную точку».

          Ранее американский президент Дональд Трамп напомнил о жесткой риторике между США и КНДР, а также заявил об американских успехах в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

          На прошлой неделе лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились, пообещав добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.


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