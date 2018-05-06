Пхеньян возмутился американской трактовкой готовности КНДР к денуклеаризации

Северокорейский МИД заявил, что Вашингтон представляет миру ложную интерпретацию стремления КНДР к денуклеаризации Корейского полуострова.

«В последнее время США вводят в заблуждение общественность тем, что связывают наше стремление провести денуклеаризацию Корейского полуострова, заявленное в Пханмунчжомской декларации (...) как будто это является результатом какого-то санкционного давления», – передает заявление представителя МИД Северной Кореи РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ведомстве предупредили, что если США «будут неверно истолковывать как «слабость» мирные и дружелюбные намерения Пхеньяна, продолжат попытки военных угроз и давления в отношении КНДР, «это не будет способствовать разрешению вопроса».

Северная Корея сетует на то, что Соединенные Штаты вновь «нагнетают напряженность в регионе, поднимая вопрос о правах человека в КНДР и размещая на Корейском полуострове стратегические вооружения, а также заявляя об отказе снизить санкционное давление, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерного арсенала».

По словам представителя МИД КНДР, «провокационное поведение» Соединенных Штатов направлено на то, чтобы «остудить достигнутую атмосферу диалога и вновь вернуть ситуацию на исходную точку».

Ранее американский президент Дональд Трамп напомнил о жесткой риторике между США и КНДР, а также заявил об американских успехах в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

На прошлой неделе лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились, пообещав добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.