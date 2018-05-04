Трамп счел «слабость» причиной возможной ядерной войны

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что именно, по его мнению, приведет к ядерной войне.

Он выступил на конференции Национальной стрелковой ассоциации США, где заявил о «замечательных вещах» в ситуации вокруг Северной Кореи.

«Помните, <...> как все говорили: «Будет ядерная война, у нас будет ядерная война», – приводит его слова ТАСС.

Но, по мнению президента США, к ядерной войне приведут «слабость и проявление слабости».

Трамп напомнил о жесткой риторике между США и КНДР, а также заявил об американских успехах в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. По словам главы администрации США, теперь он собирается «смягчить риторику».