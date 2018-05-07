«Энергия» передумала строить корабль с солнечным парусом

РКК «Энергия» продала свои акции компании по разработке космического корабля с солнечным парусом и держателя патентов по освещению поверхности Земли из космоса с помощью специальных пленочных конструкций.

Консорциум «Космическая регата», занимавшийся этими проектами, был создан в 1990 году по инициативе РКК «Энергия».

«Акции были проданы физическому лицу», – передает РИА «Новости» информацию годовой финансовой отчетности предприятия. До конца 2017 года РКК «Энергия» принадлежало 30% акций «Космической регаты».



Гендиректор консорциума Алла Ботвинко пояснила, что теперь акции принадлежат главному конструктору «Космической регаты» и члену совета директоров РКК «Энергия» Олегу Сапрыкину.



Еще 30% акций консорциума принадлежит «Газпром космические системы», 20% – томскому предприятию «Полюс», 15% – головному научному институту Роскосмоса ЦНИИмаш, 5% акций – Долгопрудненскому конструкторского бюро.

«У нас уникальные проекты. Сейчас мы занимаемся солнечным парусным космическим кораблем, крупногабаритными конструкциями – концентраторами. Мы размышляем над тем, чтобы акции выкупить (у других владельцев) и компанию переформатировать с тем, чтобы она была более привлекательная для инвесторов», – рассказала Алла Ботвинко.



По ее словам, велись переговоры о покупке у ЦНИИмаш, но из-за высокой запрошенной стоимости консультации были приостановлены.

Напомним, в 2016 году НАСА начало тестировать технологию солнечного паруса.