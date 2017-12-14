ФСБ предотвратила теракты в Ярославле

Пятеро членов группировки «Исламское государство*», планировавших теракты в России, задержаны в Ярославле 3 и 4 мая.

«Федеральной службой безопасности России 3-4 мая в городе Ярославле задержаны пять членов террористической ячейки МТО «ИГИЛ*», планировавшие совершение террористических актов на территории ряда субъектов России», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ, передает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что координация подготовки к совершению терактов осуществлялась в том числе из-за рубежа.

«В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов», – сообщили в ФСБ.



Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, в апреле сотрудники ФСБ пресекли деятельность четырех членов «спящей ячейки» террористической группировки ИГ*, планировавших устроить теракты в Москве. ФСБ сообщала, что с 21 по 24 апреля в Дагестане, Татарстане, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях нейтрализовано 12 участников бандподполья и еще 14 предполагаемых членов террористических группировок.