Задержана планировавшая теракты в Москве «спящая ячейка» ИГ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность четырех членов «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство*», планировавших провести ряд терактов в Москве.

«Пресечена деятельность четырех членов так называемой «спящей ячейки» ИГ*. Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным ФСБ, задержанные террористы получали указания из Сирии через Telegram.

Силовики также выявили пособническую базу террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей города Новый Уренгой.

«В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий», – говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружена и изъята религиозно-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГ, а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

«В отношении задержанных лиц проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской», – отметили в ФСБ.