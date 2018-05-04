В Латвии на противников перевода школ на национальный язык завели дело

В связи с проведенным 31 марта вселатвийским родительским собранием, участники которого возражали против перевода школьного образования на латышский язык, полиция безопасности Латвии завела уголовное дело; фигурантов подозревают в «преступлении против государства».

«Уголовное дело возбуждено за действия, подпадающие под статьи УК из раздела «За преступления против государства», а также под другие статьи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mixnews.

Полиция безопасности возбудила дело, «чтобы предотвратить возможные попытки под прикрытием легитимной деятельности осуществить противоправные действия для достижения противоправной цели, а также с учетом обстоятельства, согласно которым полученные ПБ сведения можно получить только средствами и методами, предусмотренными уголовным делом».

Кто именно стал фигурантом дела неизвестно, поскольку полиция безопасности не комментирует ситуацию.

Напомним, акцию 31 марта организовала партия «Русский союз Латвии» во главе с депутатом Евопарламента Татьяной Жданок. До этого сейм Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис подписал закон 2 апреля.

Отметим, ранее в Латвии дело завел на защитника прав русскоязычного населения Александр Гапоненко. Его задержали 20 апреля, а на следующий день суд заключил его под стражу по обвинению по статье УК Латвии «деятельность, направленная против независимости страны, ее государственного строя». Партия «Русский союз Латвии» потребовала освободить Гапоненко.