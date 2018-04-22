«Русский союз Латвии» потребовал освободить правозащитника Гапоненко

Партия «Русский союз Латвии» потребовала освободить арестованного члена Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко и объявила о намерении провести пикет в поддержку правозащитника.

В пресс-службе партии сообщили, что, по данным СМИ, арест связан с публикацией Гапоненко его разговора с американским другом, который сообщил, что в середине мая в Риге якобы будет устроена провокация, направленная против русскоязычных жителей, за которой последует массовый арест и интернирование русских общественных деятелей Латвии, передает РИА «Новости».

В «Русском союзе Латвии» выразили уверенность, что публикация этого предупреждения о возможном преступлении отвечает легитимным интересам латвийского общества.

В партии отметили, что 100-я статья Конституции Латвии гарантирует свободу слова, которая включает в себя право свободно получать, сохранять и распространять информацию, выражать свои взгляды.

«Мы считаем действия правоохранительных органов антиконституционными и подрывающими доверие к государству. Мы требуем от министерства внутренних дел [Латвии] опровергнуть или подтвердить ту информацию, за распространение которой был арестован наш товарищ», – заявили в партии, потребовав освобождения Гапоненко.

«Русский союз Латвии» объявил, что намерен провести пикет против «полицейского произвола» в отношении Гапоненко. Акция состоится, 23 апреля, в 14.00 напротив здания полиции безопасности в Риге.

Накануне в Латвии был арестован правозащитник, руководитель движения Конгресс неграждан и активист движения в защиту русских школ Александр Гапоненко. Ему инкриминируют «деятельность, направленную против независимости Латвии и ее государственного строя». Правозащитнику грозит до восьми лет тюрьмы. После ареста Гапоненко объявил о начале голодовки в знак протеста против произвола латвийских властей.